رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء: لدينا 790 متطوعًا لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين (فيديو)

قال الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن إجمالي المتطوعين من شمال سيناء لإغاثة الفلسطينيين وصل لـ790 شخصا يعملون ليلا ونهارا، واستقبال المصابين عبر معبر رفح، وذلك بالتنسيق مع هيئة الإسعاف ووزارة الصحة من أجل تقديم كل أشكال الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف زايد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد ساعات العمل للشباب منذ يوم السابع من أكتوبر وحتى اليوم وصل إلى 100 ألف ساعة عمل متواصلة، وخلال مرورنا وزياراتنا المتكررة للمستشفيات ولقاء المرضى الموجودين فى المستشفيات، أحدهم قال لي: "والله شباب الهلال الأحمر نسوني إني جاي مصاب إلى مصر، بسبب الدعم النفسي اللي بيقدموه والرعاية التي نتلقاها".

شباب مصر لا يتوقفون على مدار الساعة عن إغاثة غزة

وتابع رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء: إن هناك متطوعين من الدول الأخرى، وهذا دليل على أن مصر دائما تستقطب كل الموجودين على أرضها، حتى فى إغاثة الأشقاء في قطاع غزة، موضحا أن هؤلاء الشباب يعملون ليلا نهارا في هذا الأمر.