النيابة العامة تواجه المتهم بقتل صديقه فى حلوان بتفريغ كاميرات المراقبة

قررت جهات التحقيق، تفريغ كاميرات المراقبة، فى واقعة اتهام شاب بقتل صديقه في حلوان، لمواجهة المتهم بها، بعد أن قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

بداية الواقعة كانت باستقبال المستشفى شابا توفي متأثرًا بإصابته بجرح طعني بالجسم ادعاء مشاجرة مع آخر أدت إلى مقتله، وتم إخطار النيابة بالواقعة، واتهم والد المجني عليه عاطل بالتعدي على نجله بالضرب، بسبب خلافات سابقة بينهما، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

المتهم اعترف أمام النيابة، بقيامه بطعن المجني عليه بعد نشوب مشاجرة بينهما، قام على إثرها باستخدام سلاح أبيض " سكين"، وطعن المجني عليه الذي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.