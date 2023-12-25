الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان: الأنشطة الطلابية تساعد على زيادة روح العمل الجماعى

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظم قسم الألعاب الفردية بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بطولة الجامعة للشطرنج على مستوى الكليات داخل الحرم الجامعي وخارجه، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك ضمن الخطة العامة لإدارة رعاية الشباب.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن إقامة هذه المسابقات توضح  مدى اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية التي تسهم في الترويح عن الطلاب واستغلال طاقاتهم بشكل أمثل، وتعمل على زيادة روح  العمل الجماعي والتنافس الشريف بينهم.

وجاءت نتائج البطولة للطلاب كالتالي: حصول الطالب (أحمد رجب أحمد)، كلية الخدمة الاجتماعية، على  المركز الأول، والطالب (بوفلى نادي)، كلية التجارة، على المركز الثاني، والطالب (علي محمود علي)، كلية العلوم، على  المركز الثالث.

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فى حين جاءت  نتيجة بطولة الطالبات كالتالى: فوز الطالبة (مورين ميلاد )، كلية الفنون الجميلة، بالمركز الأول، والطالبة (مارينا صبري)، كلية الآداب، بالمركز الثاني، والطالبة (رجاء حسن)، كلية الصيدلة، بالمركز الثالث.

وبعد الانتهاء من البطولة تم اختيار عدد من اللاعبين لتمثيل الجامعة في بطولة الشهيد الرفاعي للعام الجامعي 2023 _ 2024.

وقام بتنظيم هذه البطولة عمرو جلال، مسئول قسم الألعاب الفردية، أحمد إبراهيم أحمد عبدالناصر، تحت إشراف هشام رفعت، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، محمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبدالعزيز، مدير إدارة النشاط الرياضي.

وكانت قد بدأت جامعة حلوان استعدادتها لأعمال الامتحانات لنهاية الفصل الدراسى الأول، وفيما يلى تفاصيل استعدادات الجامعة لعقد الامتحانات: -

تم استلام الترشيحات للملاحظين من داخل وخارج الجامعة (إدارات ووحدات الجامعة المختلفة)، وتم فحص المسجلين أول بأول وتوزيعهم مع الكليات وإرسال رسائل لهم لمعرفة الكلية المرشح لها، وتم ترشيح الاسماء النهائية لأعمال الملاحظة وإرسال الأسماء للكليات وفقًا للأعداد المطلوبة.

 

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وفيما يخص جداول الامتحانات، تم استلام نسخة من جداول الامتحانات وإعداد جدول عام شامل لكل امتحان بالكليات لسهولة عملية المتابعة وتسكين الكليات وتحديد ايامها سواء بالمدرجات ومبنى الامتحانات أو القاعات.

 توفير قاعة مخصصة ومجهزة لطلاب الدمج، وتوفير مكان مخصص بالمدن الجامعية لعقد امتحانات للحالات المرضية.

رعاية الشباب جامعة حلوان طولة الجامعة النشاط الرياضي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كلية الخدمة الاجتماعية

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