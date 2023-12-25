أبرزها واقعة "نيرة أشرف".."الحب كلمة السر" في العديد من الجرائم بالشارع المصري خلال 2023

شهد الشارع المصرى خلال عام 2023 سلسلة من الجرائم كان الدافع الرئيسى فيها هو “الحب والارتباط” فوقع هذا العام عدة وقائع مأساوية كان فيها الجاني يحاول بكل الطرق الارتباط بالطرف الآخر وبالنهاية سيطر الشيطان على عقله وفكره وانتهى بجريمة مأساوية وأصبح خلف القضبان ينتظر مصيره.

ويرصد الدستور فى هذا الموضوع أبرز جرائم القتل التي وقعت بسبب “الحب”.

ممرضة تشترك مع والدتها وزوج أختها في قتل خطيبها ببدر

وقعت أحدث جريمة بسبب الخطبة هذا العام بأول الشهر الجارى بمدينة بدر بالقاهرة الجديدة، حيث أقدمت فتاة بمعاونة والدتها وزوج شقيقتها على قتل خطيبها بعد تعديه عليها بالضرب المبرح بسبب غيرته عليها عندما شاهدها تتحدث مع أحد العملاء بمحل عملها.

وأمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس المتهمة ووالدتها أربعة أيام على ذمة التحقيقات وذلك بعد تأكد التحريات الأمنية من اشتراك المتهمين مع المتهم الثالث فى قتل المجنى عليه بضربه "بعصا خشبية"، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الرئيسي وتسليمه للعدالة.

وقالت المتهمة ووالدتها أمام جهات التحقيق بنيابة الشروق وبدر، إنهم تعدوا عليه بالضرب بالأيادي فقط ولم تكن معهم أى أسلحة ولم تكن فى نيتهم قتله، مؤكدة أنها فسخت الخطبة منه من قبل لكنه حاول الرجوع والتردد عليها بمحل عملها لإصلاح الوضع بينهم لكنها كانت مصرة على رفضه.

موظف يقتل زميلته داخل الحرم الجامعي لرفضها الزواج منه

وبشهر سبتمبر من هذا العام أقدم موظف بكلية رياض الأطفال بجامعة القاهرة على قتل زميلته بـ 6 طلقات في أماكن متفرقة بجسدها، بسبب رفضها طلب الزواج منه لسوء سلوكه، ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل محاولات إسعافها ونقلها إلى مستشفى الطلبة لكنه فر هاربا بسيارته خارج نطاق الجامعة.

وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم هو أخصائي رعاية الشباب بكلية رياض الأطفال سبق عمله بذات مكان عمل المجنى عليها وتم نقله لعدة أماكن لسوء سلوكه حتى استقر حاليا برعاية الشباب بكلية رياض الأطفال، وأنه سبق تقدمه لخطبة المجني عليها ورفضته وقيامه بمحاولة إشعال النيران بسيارتها بمكان سكنها منذ عدة سنوات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد خط سير المتهم وأثناء استيقافه في أحد الأكمنة بمحافظة الإسكندرية وبسؤاله عن بطاقة الرقم القومي أخرج سلاحه الناري وأنهى حياته، وحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

مقتل فتاة على يد خطيبها بمصر الجديدة "خطط للانتقام منها"

شهدت منطقة مصر الجديدة واقعة مأساوية راح ضحيتها فتاة فى مقتبل عمرها على يد خطيبها السابق والتى رفضت العودة له فخطط للانتقام منها وانتظرها أثناء خروجها من عملها وأطلق عليها النيران حتى أصبحت جثة هامدة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة مصر الجديدة، حيث تبين أنها كانت مخطوبة للمتهم قبل فترة، وانفصلت عنه بسبب مشكلات بينهما، فقام المتهم بانتظارها أسفل مقر عملها وعقب مشاهدته لها أخرج سلاح الخرطوش وأطلق عيارا ناريا عليها سقطت على أثره جثة هامدة.

تهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل

شغلت قضية نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة الرأى العام خلال السنة الماضية بعدما أقدم شاب على قتلها لرفضها الارتباط به، وخلال الفترة الماضية حررت شقيقتها أيضا “شروق” بلاغا تفيد بتعرضها للتهديد بالقتل من طالب بكلية الهندسة إذا لم توافق على الزواج منه وفي خلال 24 ساعة من البلاغ ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بتهديد شروق أشرف.

وتبين من التحريات الأمنية أن المتهم قام بإرسال رسالة إلى والد نيرة أشرف، عبر تطبيق التيك توك وأخبره فيها بأنه يريد الزواج من ابنته شروق وإلا سيكون مصيرها نفس مصير شقيقتها نيرة، ثم عاد وأرسل رسالة إلى شروق عبر صفحتها على فيسبوك، وأمرت النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى.