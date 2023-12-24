الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإعدام شنقا لـ صنايعى رخام بتهمة قتل شخص فى القليوبية

الإعدام شنقا لـ صنايعى
الإعدام شنقا لـ صنايعى رخام بتهمة قتل شخص فى القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد حلمي الشباسي، ومحمود منير خليل، وهيثم جمال محمد الدين، وأمانة سر على الفرماوي، بالإعدام شنقا، لصنايعي رخام، لاتهامه بقتل شخص باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" وسلاح أبيض "مطواة"، وإصابته بعيار ناري بالرأس، بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه جراء ما اقترفه فى الجريمة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15515 لسنة 2023 جنح قسم ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية والمقيدة برقم 1592 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عمر ي م"، 42 سنة، صنايعي رخام، مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 27 فبراير 2023، قتل المجني عليه أحمد زكي أحمد مصطفي، عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه وأعد العدة لذلك الغرض، سلاحا ناريا وسلاحا أبيضا " فرد خرطوش – مطواة"، وما أن ظفر بالمجني عليه حتي أشهر السلاح الناري المار بيانه والذي كان بحوزته، مطلقا عيارا ناريا صوب المجني عليه، فاستقرت إحداها برأسه محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياة المجني عليه على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخائر "طلقة" مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الوصف السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها، أحرز بدون ترخيص سلاحا أبيضا "مطواة" وأصدرت المحكمة حكمها السابق بإعدام المتهم شنقا بتهمة جريمة القتل 

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