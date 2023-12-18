الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام شنقًا لموظف والمؤبد لشقيقيه لاتهامهما بقتل نجل عمهما

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالإعدام شنقا لموظف، والسجن المؤبد لشقيقيه، لاتهامهم بقتل نجل عمه بسبب خلافات على الإرث، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17246 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1831 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "محمد أ إ"، 48 سنة، موظف، و"مصطفى م ن"، 35 سنة، صاحب مصنع، و"أحمد م ن"، 28 سنة، عامل، وجميعهم مقيمين أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، قتلوا المجنى عليه "أحمد.س"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجنى عليه، وأعدا لذلك الغرض سلاحا ناريا "مسدس" وذخائر موضوع الاتهامات التالية، وتتبعا المجنى عليه خلال استقلاله لسيارة، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول والثانى عدة أعيرة نارية صوب المجنى عليه، فاستقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، والتى أودت بحياة المجنى عليه، وذلك حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أذرهم، قاصدين من ذلك إزهاق روح المجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا ناريا مششخنا "مسدس" بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين الأول والثانى أطلقا أعيرة نارية من سلاح نارى داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة لشهادة شهود الواقعة، الذين أكدوا أنه حال الواقعة، قام المتهمون بإلقاء دراجة نارية أمام السيارة التى كان يستقلها المجنى عليه، ودراجة نارية ثانية خلف نفس السيارة، ثم قام المتهم الأول بركل باب السيارة وفتحها رفقة المتهمين الثانى والثالث وإنزال المتوفى وأطلقوا المتوفى قبل الواقعة بلحظات قال "هيموتونى يابا"، وتلاها إطلاق الأعيرة النارية صوبه، كما تمكن أحد الشهود من التقاط صورة لأحد المتهمين خلال الواقعة، وقدمها للتحقيقات.

محكمة جنايات شبرا الخيمة الإعدام قتل نجل عمه فضيلة مفتي الجمهورية جنايات شبرا الخيمة جنايات

مواد متعلقة

جنايات شبين الكوم تؤجل محاكمة "صيدلي المنوفية" المتسبب في وفاة عامل

الأكثر قراءة

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

عاجل.. مقتل 4 من جنود الاحتلال وإصابة آخر فى معارك مع الفصائل الفلسطينية

حضور إعلامى محلى ودولى استعدادًا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

الرقابة التموينية تضبط أطنان من السكر داخل شكائر تابعة لمبادرة "تخفيض الأسعار" ببورسعيد

الزمالك يخوض مرانه الأساسى اليوم استعدادًا لمواجهة ساجرادا الأنجولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة