جنايات شبين الكوم تؤجل محاكمة "صيدلي المنوفية" المتسبب في وفاة عامل

أجلت الدائرة السابعة جنيات شبين الكوم، برئاسة المستشار محي الدين إسماعيل، والمنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، جلسات محاكمة الصيدلي المتهم بالتسبب في وفاة عامل بعد إعطائه مواد تسببت في مرضه الشديد ووفاته، وذلك عقب توجيه أسرته اتهامات في جهات التحقيق نحو الصيدلي إلى الأربعاء القادم لطلب الطب الشرعي.

وشهدت الجلسة إنكار الصيدلي المتهم بالتسبب في وفاة العامل وأن الحقنة، عادية ولا يوجد بها أي مخاطر، فيما أكدت الأسرة أن المتهم أعطى المجني عليه مادة ذات لون غريب، وسط نفي الصيدلي والذي احضر شاهدين لتأكيد موقفه.

ووجهت أسرة عامل بالمنوفية الاتهام لصيدلي أ، م، ش بإعطاء المجني عليه حقنة للبرد تسببت في تعرضه لمضاعفات خطيرة، دخل على أثرها العناية المركزة وتوفي بعدها.

وقص شقيق العامل المتوفي مأساته وهو لايستطيع أن يتناول المياه بعد المضاعفات التي لحقت به، بسبب علاج اخذه من الصيدلي خاص بالبرد تسببت في وفاته بعد معاناة في عدة مستشفيات واضطروا لتحرير محضر في مركز شرطة أشمون حمل رقم 7901 إداري المركز لسنة 2023.

وشهدت الجلسة تواجد أسرة المجني عليه وزوجته وتحمل طفل الصغير نجل العامل المتوفى وذلك وسط حالة من البكاء الشديدة والحزن الذي ظهر على وجهها ووجة والدة المجني عليه وذويه أثناء حضور الجلسة.

ووجهت أسرة عامل بالمنوفية الاتهام لصيدلي أ، م، ش بإعطاء المجني عليه حقنة للبرد تسببت في تعرضه لمضاعفات خطيرة، دخل على أثرها العناية المركزة وتوفي بعدها.

وذهب المريض وزوجته لصيدلية اليوم التالي صباحا فلم يجدا إلا عامل في الصيدلية وتواصل مع الصيدلي وطلب منه تصوير روشتة المستشفى وأوضح أن المريض سيكون في تحسن.

وأضاف شقيق العامل المصاب أنهم توجهوا به إلى مستشفيات الحميات واليوم الواحد والعام وشبين الكوم ولكن الجميع أكد على ضرورة معرفة نوع الدواء الذي تناوله المريض، والكل يحاول مع الصيدلي أن ينطق ويذكر إسم الحقنة التي تسببت في تلك الكارثة لدرجة أن جلده يقع ويطلع من مكانه وعينه قفلت نهائيا وكل مناطق جسده أصبحت مثل البلونه التي تحمل مياه، وذهبوا لمستشفى خاص وتوفي داخل العناية المركزة بعد أيام من حجزه.