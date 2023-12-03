الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جنايات شبين الكوم تؤجل محاكمة "صيدلي المنوفية" المتسبب في وفاة عامل

العامل المتوفى
العامل المتوفى

أجلت الدائرة السابعة جنيات شبين الكوم، برئاسة المستشار محي الدين إسماعيل، والمنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، جلسات محاكمة الصيدلي المتهم بالتسبب في وفاة عامل بعد إعطائه مواد تسببت في مرضه الشديد ووفاته، وذلك عقب توجيه أسرته اتهامات في جهات التحقيق نحو الصيدلي إلى الأربعاء القادم لطلب الطب الشرعي.

وشهدت الجلسة إنكار الصيدلي المتهم بالتسبب في وفاة العامل وأن الحقنة، عادية ولا يوجد بها أي مخاطر، فيما أكدت الأسرة أن المتهم أعطى المجني عليه مادة ذات لون غريب، وسط نفي الصيدلي والذي احضر شاهدين لتأكيد موقفه.

ووجهت أسرة عامل بالمنوفية الاتهام لصيدلي أ، م، ش بإعطاء المجني عليه حقنة للبرد تسببت في تعرضه لمضاعفات خطيرة، دخل على أثرها العناية المركزة وتوفي بعدها.

وقص شقيق العامل المتوفي مأساته وهو لايستطيع أن يتناول المياه بعد المضاعفات التي لحقت به، بسبب علاج اخذه من الصيدلي خاص بالبرد تسببت في وفاته بعد معاناة في عدة مستشفيات واضطروا لتحرير محضر في مركز شرطة أشمون حمل رقم 7901 إداري المركز لسنة 2023.

وشهدت الجلسة تواجد أسرة المجني عليه وزوجته وتحمل  طفل   الصغير نجل العامل المتوفى وذلك  وسط حالة من البكاء الشديدة والحزن الذي ظهر على وجهها ووجة والدة المجني عليه وذويه أثناء حضور الجلسة.

ووجهت أسرة عامل بالمنوفية الاتهام لصيدلي أ، م، ش بإعطاء المجني عليه حقنة للبرد تسببت في تعرضه لمضاعفات خطيرة، دخل على أثرها العناية المركزة وتوفي بعدها.

وذهب المريض وزوجته لصيدلية اليوم التالي صباحا فلم يجدا إلا عامل في الصيدلية وتواصل مع الصيدلي وطلب منه تصوير روشتة المستشفى وأوضح أن المريض سيكون في تحسن.

وأضاف شقيق العامل المصاب أنهم توجهوا به إلى مستشفيات الحميات واليوم الواحد والعام وشبين الكوم ولكن الجميع أكد على ضرورة معرفة نوع الدواء الذي تناوله المريض، والكل يحاول مع الصيدلي أن ينطق ويذكر إسم الحقنة التي تسببت في تلك الكارثة لدرجة أن جلده يقع ويطلع من مكانه وعينه قفلت نهائيا وكل مناطق جسده أصبحت مثل البلونه التي تحمل مياه، وذهبوا لمستشفى خاص وتوفي داخل العناية المركزة بعد أيام من حجزه.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية جنايات شبين الكوم تأجيل الحكم على صيدلي تسبب في قتل عامل

مواد متعلقة

جنيات وادي النطرون تنظر قضية مقتل زوج على يد زوجته في المنوفية

اللجنة العليا للانتخابات تحدد 6 لجان للمغتربين بالمنوفية

رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالمنوفية: مصر تشهد نهضة وتنمية غير مسبوقة

محافظ المنوفية يوجه بزيادة منافذ توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وكيل التعليم بالمنوفية: المشاركة بالانتخابات تجعلنا نحقق المستحيل ونصنع التغيير

محافظ المنوفية ينهى إجراءات تسليم محطة صرف صحى ميت البيضا بالباجور

الآلاف يشاركون في مؤتمر حاشد لدعم الرئيس السيسي بالسادات

محافظ المنوفية يحيل مسؤول بقويسنا للنيابة العامة بتهم فساد

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يحسم موقف السولية من قائمة الأهلى بمونديال الأندية

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

تبدأ من الجمعة 8 ديسمبر.. عدد أيام إجازة الانتخابات ٢٠٢٣

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

تفاصيل خداع كتائب القسام جنود الاحتلال واستدراجهم لنفق مفخخ بالعبوات الصدمية والرعدية

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح

استشهاد أكثر من 700 فلسطينى فى هجمات إسرائيل على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية