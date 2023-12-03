الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: صرف مساعدة مالية عاجلة لأسرة تعول 3 أبناء مرضى ضمور العضلات

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وجَّه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بصرف مساعدة مالية عاجلة وبونات مواد غذائية لأسرة مكونة من 3 أطفال يعانوا بضمور بالعضلات مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية، كما وجه المحافظ هاتفيًا مدير مستشفى التأمين الصحي بتسهيل إجراءات صرف المستلزمات العلاجية لهم مراعاة لظروفهم الصحية، جاء ذلك خلال لقائه اليومي بعدد من المواطنين للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ مدير مديرية التموين بفحص شكوي مواطن من ناحية ميت أبو شيخة بقويسنا يلتمس تسهيل إجراءات نقل مخبز الي مكان آخر، مؤكدًا أنه لا مانع في ضوء الضوابط الخاصة بذات الشأن، فيما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم ببحث إمكانية تكليف أمين تشغيل بإحدي المدارس الثانوية الصناعية بأعمال مناسبة لظروفه الصحية مراعاة لضعف بصره  الشديد.

كما وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الإجتماعي ببحث شكوي إحدي الجمعيات الخيرية بمنطقة بشاير الخير بشبين الكوم، تلتمس منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع القانونية للمقر وذلك عقب صدور قرار الغلق الإداري لممارسة نشاط بدون ترخيص، مراعاة للرسالة الانسانية التي تقدمها الجمعية للفئات المحرومة من الرعاية الأسرية والأطفال المعرضين للخطر وبلا مأوي ومن ذوي الهمم، كما كلف المحافظ إدارة المجالس بإعداد مذكرة بشأن جمعية النهضة الإسلامية ببركة السبع لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ووجه المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بتشكيل لجنة للنزول والمعاينة علي الطبيعة شكوي عدد من المواطنين بناحية كفر بالمشط التابعة لمركز منوف يتضررون من صدور قرار بتغطية مروي مياه بملكية خاصة تخدم أكثر من 9 أفدنة زراعية.

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