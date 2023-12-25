"اقتصادية النواب": جهود مصرية قوية لوقف الحرب فى غزة وحل الدولتين

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تقوم بدور عظيم فى القضية الفلسطينية، بداية من المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف نزيف الدماء في غزة، والعمل الجاد مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام، من أجل إعادة إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 في إطار رؤية حل الدولتين، والتأكيد على أن التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين، ويخفف من وطأة الأزمة الإنسانية على سكان القطاع.

وقف الحرب على غزة

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الدولة المصرية قيادة وشعبًا حريصة على وقف الحرب فى غزة، وذلك من خلال حزمة من التحركات الدولية والإقليمية التى لا تنقطع على مدار الفترة الأخيرة وعلى مر التاريخ، وهناك توجهات مصرية فى كل الاتجاهات لدعم الشعب الفلسطينى سياسيًا وإنسانيًا، معتبرًا قرار مجلس الأمن برقم 2272، والذي دعا إلى هدنة وممرات إنسانية ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، انتصارًا لجهود مصر الدءوبة والمستمرة لإنهاء حالة الصراع الجاري وإرساء الاستقرار بالمنطقة.

وأكد النائب عمرو القطامى أن الحرب فى قطاع غزة ستحول المنطقة بالكامل بمنطقة صراعات، ومن ثم على المجتمع الدولى أن يكون أكثر حزمة بشأن التصدى للحرب الغاشمة التى يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

من جانبه، أشاد النائب محمد نشأت العمدة، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعوته لعودة مسار الحوار الوطني من جديد، واستكمال مراحله، قائلًا: الحوار الوطني خطوة إيجابية لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر، لا سيما بعدما أحدث انفراجة كبيرة في الإصلاح السياسي، وأصبح بمثابة الطاولة التي يجلس عليها كل الأحزاب على اختلاف أيديولوجياتهم وأفكارهم، وأصبح الجميع يتحاور ويتناقش حول أولويات الوطن في تلك الظروف الراهنة.

ولفت العمدة، في تصريح صحفي له، إلى أن عودة انعقاد جلسات الحوار الوطني تعد استمرارًا للجهود المصرية نحو حل مشاكل المواطنين، والانفتاح على مزيد من الأفكار والمقترحات والرؤى التي نجح الحوار في تحصيلها من الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، وكل أطياف المجتمع التي شاركت في الحوار بكم ضخم من الأفكار التي تم استخلاص الكثير من التوصيات في المرحلة الأولى للحوار، وأصبح الحوار مكسبًا هامًا للشارع المصري.