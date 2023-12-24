الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشتية: القضية الفلسطينية كانت في "الثلاجة" قبل 7 أكتوبر (فيديو)

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن الشعب الفلسطيني صامدًا على أرضه إلى آخر لحظة، وليس كل ما يقوله نتنياهو قضاء وقدر، مؤكدا أن القضية الفلسطينية كانت في "الثلاجة" قبل 7 أكتوبر، وأصبحت الآن في الواجهة.

أضاف أشتية، خلال لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الفلسطينية طلبت من الولايات المتحدة عدم استخدام الفيتو ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الحديث الأمريكي والغربي عن حل الدولتين غير كاف، ونحتاج خطوات جدية وعملية.

وواصل:"نريد من الأمم المتحدة جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال، ولا يمكن العودة إلى مسار المفاوضات كما كانت خلال آخر 30 عاما، كما أن هناك تحول في الرأي العام العالمي شعبيا ورسميا بنسبة 180 درجة، بعد أن وضع الشعب الفلسطيني في مجزرة خلال بداية العدوان".

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الشعب الفلسطيني نتنياهو القضية الفلسطينية 7 أكتوبر الحكومة الفلسطينية الولايات المتحدة فلسطين الامم المتحدة حل الدولتين الاحتلال المفاوضات مجزرة

الأكثر قراءة

"حماس": قضينا على 48 جنديا إسرائيليًا خلال الأيام الـ4 الماضية

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

النائب العام ينعى وكيل النيابة العامة محمد حمدي مرسي

3 نصائح للحد من تضييع وقت الأطفال في الشاشات والهواتف المحمولة

تحديث جديد.. سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في السوق المصرية

مقررو «المحور السياسى» بالحوار الوطنى يتحدثون لـ«الدستور» عن ملفات العمل المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلي.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خط أحمر مصرى.. هل تدرك إسرائيل خطورة التحرك عبر محور فيلادلفيا؟

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين