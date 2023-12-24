أشتية: القضية الفلسطينية كانت في "الثلاجة" قبل 7 أكتوبر (فيديو)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن الشعب الفلسطيني صامدًا على أرضه إلى آخر لحظة، وليس كل ما يقوله نتنياهو قضاء وقدر، مؤكدا أن القضية الفلسطينية كانت في "الثلاجة" قبل 7 أكتوبر، وأصبحت الآن في الواجهة.

أضاف أشتية، خلال لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الفلسطينية طلبت من الولايات المتحدة عدم استخدام الفيتو ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الحديث الأمريكي والغربي عن حل الدولتين غير كاف، ونحتاج خطوات جدية وعملية.

وواصل:"نريد من الأمم المتحدة جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال، ولا يمكن العودة إلى مسار المفاوضات كما كانت خلال آخر 30 عاما، كما أن هناك تحول في الرأي العام العالمي شعبيا ورسميا بنسبة 180 درجة، بعد أن وضع الشعب الفلسطيني في مجزرة خلال بداية العدوان".