نشرة "حوادث الدستور"| الطعن على إعدام المتهمين بقضية طبيب الساحل,, ومقتل شخص على يد جاره بحلوان

شهدت الساعات الماضية، وقائع وأحدث تشغل الرأي العام المصري، ويرصد الدستور في هذا التقريرمن النشرة الصباحية لـ«حوادث الدستور»اهم تلك القضايا والتي منها، الطعن على إعدام المتهمين بقضية طبيب الساحل، وإصابة تلاميذ ومعلمي «مدرسة قنا» بالاختناق.

الطعن على إعدام المتهمين بقضية طبيب الساحل

على مدار الشهور الماضية تابع المصرين قضية شغلت الرأي العام، وهي قضية مقتل الطبيب أسامة صابور علي يد صديقه وزميله الطبيب أحمد شحتة في القضية المعروفة إعلاميا ب «طبيب الساحل»، وخلال الساعات الماضية تقدم محامي المتهمين بطعن علي الحكم الصادر بالإعدام شنقا للمتهمين الأول والثاني والمشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة.

وكشفت مذكرة الطعن أن الاتهام استقام أمره وصح إسناده وثبت دليل قبل المتهمين مما شهد به شهود الإثبات ومن بينهم مجرى التحريات، ولما كانت المحكمة قد جعلت أساس إقناعها بارتكاب الطاعنين لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم السرقة والاختطاف أقوال ضابط المباحث المستمدة من تحرياته فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحرياته لا على عقيدة المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن الحكم يكون والحال كذلك قد شابه القصور في التدليل على توافر أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان بها الطاعن لاستناده على تحرياته وحدها كدليل أساسي على الاتهام مما يعيبه ويستوجب نقضه للطاعنين جميعا، وذلك لوحدة مبنى الطعن ولحسن سير العدالة

إصابة تلاميذ ومعلمي «مدرسة قنا» بالاختناق

شهدت محافظة قنا خلال الساعات القليلة الماضية، إصابة 38 تلميذا ومعلما بحالة اختناق، لتبدأ النيابة العامة التحقيقات في الواقعة وتكشف أن المتهم الرئيسي في الواقعة هو انبعاث غاز الميثان من الصرف الصحي.

وتبين من التحريات الأولية بقسم محافظة قنا، مفاجأة فى واقعة إصابة ٣٨ تليمذا ومعلما بحالة اختناق الخميس الماضي، بمدرسة «تحيا مصر2» بمدينة قنا الجديدة، أن انبعاث غاز الميثان من الصرف الصحي، وراء الواقعة والتسبب فى حدوث حالات الاختناق للتلاميذ والمعلمين بالمدرسة.

مقتل شخص على يد جاره بحلوان

فيما شهدت منطقة حلوان، جريمة قتل عندما تخلص شخص من جارة اثناء مشاجرة بمنطقة حدائق حلوان، وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، مع المتهم، كواليس الواقعة إذ تبين نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات الجيرة، وتطور الأمر لمشاجرة قام علي أثرها الجاني بطعن الضحية في رقبته باستخدام مطواه.

كان ورد بلاغ للنقيب حسام وجدي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، مفاده نشوب مشاجرة بمنطقة تقسم المعلمين بحدائق حلوان، بين عدد من الأشخاص ومقتل شاب.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص الأولي تبين نشوب مشاجرة في الشارع بين مجموعة شباب بسبب خلافات الجيزة، ومقتل أحدهما خلال المشاجرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض علي المتهم، وأرشد عن مكان السلاح المستخدم في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.