المطران جورج شيحان يترأس احتفال الطائفة المارونية بعيد الميلاد المجيد

ترأس المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية القداس الاحتفالي بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية القديس يوسف المارونية، وشاركه عدد من الآباء الكهنة، حيث قدمت جوقة القديس يوسف مجموعة من تراتيل الميلاد بقيادة الأب جورج خطار.

وشكر مطران الكنيسة المارونية - في كلمته خلال القداس الإلهي - الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أرسل برقية تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما هنأ المطران جورج شيحان، الرئيس السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية، وتجديد الثقة له، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة والتي رسخت لبناء الإنسانية واحترام الآخر والتنوع.

وقال المطران جورج شيحان: "يسعدني في هذه المناسبة أن أقدم أطيب التهاني وأخلص التمنيات بميلاد المسيح، بهجة القلوب ورجاء الشعوب".