الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أبرز الدول المستوردة للحاصلات الزراعية من مصر (إنفوجراف)

صادرات
صادرات

ارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديري 2022-2023 بنسبة 24.6% لتبلغ ما قيمته 3.566 مليار دولار في مقابل 2.860 مليار دولار خلال الموسم التصديري 2021-2022.

أبرز الدول التي تستقبل الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية 

المركز الأول روسيا بنحو 688 ألف طن بقيمة 418 مليون دولار.

المركز الثاني المملكة العربية السعودية بنحو 716 ألف طن بقمية 363 مليون دولار.

المركز الثالث هولندا نحو 443 ألف طن بقيمة 274 مليون دولار.

المركز الرابع المملكة المتحدة نحو 217 ألف طن بقيمة 212 مليون دولار.

المركز الخامس الإمارات العربية المتحدة نحو 483 ألف طن بقيمة 192 مليون دولار.

المركزالسادس سوريا بنحو193 ألف طن بقيمة 142 مليون دولار.

المركز السابع تركيا بنحو 112 ألف طن بقيمة 118 مليون دولار.

المركز الثامن إيطاليا نحو 175 ألف طن بقيمة 117 مليون دولار.

المركز التاسع العراق بنحو 156 ألف طن بقيمة 105 ملايين دولار.

المركز العاشر ألمانيا الاتحادية بنحو 84 ألف طن بقيمة 104 ملايين دولار.

المركز الحادي عشر المغرب بنحو 61 ألف طن بقيمة 80 مليون دولار.

المركز الثاني عشر الهند نحو 139 ألف طن بقيمة  76 مليون دولار. 

المركز الثالث عشر ليبيا نحو 135 ألف طن بقيمة 72 مليون دولار.

المركز الرابع عشر إسبانيا نحو 153 ألف طن بقيمة 72 مليون دولار.

المركز الخامس عشر سلوفينيا نحو 102 ألف طن بقيمة 66 مليون دولار.

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