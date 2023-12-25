الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد تجديد عقده.. وكيله يفجّر مفاجأة مدوية: الأهلى لم يتواصل مع فتوح

أحمد فتوح
أحمد فتوح

فجّر أحمد يحيى وكيل أعمال أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة مدوية بشأن كواليس تجديد عقد اللاعب.

وأعلن نادي الزمالك عن تجديد عقد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق لمدة 3 مواسم.

وقال وكيل فتوح في تصريحات تليفزيونية: "ما حدث مع فتوح كان مجرد سوء تفاهم وتوصلنا في النهاية لاتفاق على تجديد تعاقده مع الزمالك".

وأضاف: "فتوح لم يكن مُصرًا على الحصول على منحة تعاقد للتجديد مع الزمالك".

وواصل حديثه: "توصلنا لاتفاق يُرضي الجميع بشأن تجديد تعاقد فتوح مع الزمالك وأيضًا بشأن مستحقاته المتأخرة واللاعب يشعر بالارتياح".

وشدد وكيل فتوح على أن الأهلي لم يتواصل معه أو مع اللاعب من أجل ضمه.

وأردف: "لا يوجد بند بالموافقة على أي عرض احتراف يأتي إلى فتوح في تعاقده الجديد مع الزمالك".

وأتم تصريحاته: "اللاعب راضٍ عن المقابل الذي جدد به مع الزمالك".

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أحمد يحيى الزمالك وكيل أعمال أحمد فتوح تجديد عقد أحمد فتوح الاهلى

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