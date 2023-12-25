الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فتوح يعتذر عبر فيديو لمجلس الزمالك وجماهيره ويعلق على أزمته مع شيكابالا

أحمد فتوح الظهير
أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك

ظهر أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عبر فيديو تم نشره على قناة النادي يعتذر لجماهير القلعة البيضاء ومجلس الإدارة.

وقدم فتوح رسالة لمجلس إدارة الزمالك وجماهير الأبيض أنه يحب بيته ويقدره وعمره ما فكر يبعد عن بيته لأنه من أبناء الزمالك".

وقال فتوح في الفيديو: "كل ما أثير عن توقيعه أو وجود أي خلاف كلها شائعات".

وأضاف: محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق وأخويا سنعود أفضل من السابق، كلنا ولاد الزمالك.


فتوح يعاود متابعة صفحة الزمالك من جديد بعد التجديد


بعد أن وقع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشكل رسمي على عقود تجديد عقده لنادي الزمالك لمدة 3 مواسم، عاد إلى متابعة صفحة النادي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وذلك بعدما توصل لاتفاق مع الأبيض لتجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم.

كان قد ألغى فتوح متابعة صفحة الزمالك على خليفة الأزمة التي شهدتها الفترة الماضية بين اللاعب وناديه وأدت إلى عرضه للبيع وحرمانه من المشاركة مع الفريق.

وشهدت الفترة الماضية، أعلن الزمالك قبل عدة أسابيع إيقاف أحمد فتوح رفقة كل من محمد صبحي ومصطفى الزناري وعرض الثلاثي للبيع بسبب الخروج من معسكر الفريق الأبيض قبل مباراة زد في الدوري، وبعدها أعلن الزمالك إيقاف الثلاثي لمدة شهر بعد التحقيق معه.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب عود بعثة الأبيض إلى القاهرة، قادمة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي.

يأتي قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

وتعادل فريق الزمالك مع ساجرادا الأنجولي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، باستاد 11 نوفمبر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية، في حين رفع الفريق الأنجولي رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث.

الزمالك التجديد لفتوح اعتذار فتوح مجلس إدارة الزمالك شيكابالا

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