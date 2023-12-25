الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: إسرائيل باستفزازها لدول الجوار تكتب شهادة وفاتها

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال أحمد زكارنة، كاتب ومحلل سياسي، إنه يوجد تخبط إسرائيلي واضح ومصر صمام الأمان في المنطقة، مؤكدًا أن استفزاز مصر يعيد الملف لمربعه الأول، وأن هذه البقعة والمسماة إسرائيل ستكون وسط بحر من العداء.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهجرة العكسية التي تشهدها إسرائيل والهزيمة العسكرية والاستخباراتية التي شهدتها أمام حركة مقاومة وهي بسيطة أمام قوة هائلة تزعمها الولايات المتحدة، كل هذا أثر عليها وعلى صورتها التي كانت تصدرها للعالم.

وتابع أن إسرائيل باستفزازها لدول الجوار تكتب شهادة وفاتها وقد يكون هذا هو المسمار الأخير في نعش هذا الكيان وليس في صالحها أو صالح أمريكا أن تدفعها لهذه المواجهة المفتوحة.

 نتنياهو والحكومة الإسرائيلية يدفعون بتوسيع دائرة المواجهة بالمنطقة 

وأشار إلى أن العقيدة المصرية حتى في إطار السلام تعلم أن إسرائيل عدو وأنه لا أمان من ناحيتها والجيش المصري دفع أكثر من 100 الف شهيد من 5 حروب مصرية وعربية، وأظن أن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية يدفعون بتوسيع دائرة المواجهة بالمنطقة وهو ما تحاول أمريكا لجمه.

محلل سياسي إسرائيل استفزازها دول الجوار شهادة وفاتها المسمار الأخير

مواد متعلقة

خبير بالشئون الإسرائيلية: إسرائيل تغرق برمال غزة ولم تحقق أهدافها من الحرب

أستاذ علاقات دولية: إسرائيل ستستمر فى عملياتها العسكرية فى قطاع غزة بحماية أمريكية

خط أحمر مصرى.. هل تدرك إسرائيل خطورة التحرك عبر محور فيلادلفيا؟

السفير حسين هريدى لـ"إكسترا نيوز": إسرائيل لم تحرز أى انتصار فى غزة

قضايا الفساد وتكلفة تأمين نجله.. الأزمات تلاحق نتنياهو فى إسرائيل بقوة

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين

الأكثر قراءة

خبير بالشئون الإسرائيلية: إسرائيل تغرق برمال غزة ولم تحقق أهدافها من الحرب

عاجل.. استشهاد 11 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلى على خان يونس فى غزة

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن أحزمة نارية على مخيم البريج (فيديو)

سيد عبد الحفيظ: توقيت إقامة السوبر المصرى يصعب المهمة على الأهلى

النائب العام ينعى وكيل النيابة العامة محمد حمدى مرسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس

خط أحمر مصرى.. هل تدرك إسرائيل خطورة التحرك عبر محور فيلادلفيا؟

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟