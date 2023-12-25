محلل سياسى: إسرائيل باستفزازها لدول الجوار تكتب شهادة وفاتها

قال أحمد زكارنة، كاتب ومحلل سياسي، إنه يوجد تخبط إسرائيلي واضح ومصر صمام الأمان في المنطقة، مؤكدًا أن استفزاز مصر يعيد الملف لمربعه الأول، وأن هذه البقعة والمسماة إسرائيل ستكون وسط بحر من العداء.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهجرة العكسية التي تشهدها إسرائيل والهزيمة العسكرية والاستخباراتية التي شهدتها أمام حركة مقاومة وهي بسيطة أمام قوة هائلة تزعمها الولايات المتحدة، كل هذا أثر عليها وعلى صورتها التي كانت تصدرها للعالم.

وتابع أن إسرائيل باستفزازها لدول الجوار تكتب شهادة وفاتها وقد يكون هذا هو المسمار الأخير في نعش هذا الكيان وليس في صالحها أو صالح أمريكا أن تدفعها لهذه المواجهة المفتوحة.

نتنياهو والحكومة الإسرائيلية يدفعون بتوسيع دائرة المواجهة بالمنطقة

وأشار إلى أن العقيدة المصرية حتى في إطار السلام تعلم أن إسرائيل عدو وأنه لا أمان من ناحيتها والجيش المصري دفع أكثر من 100 الف شهيد من 5 حروب مصرية وعربية، وأظن أن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية يدفعون بتوسيع دائرة المواجهة بالمنطقة وهو ما تحاول أمريكا لجمه.