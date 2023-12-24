الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير بالشئون الإسرائيلية: إسرائيل تغرق برمال غزة ولم تحقق أهدافها من الحرب

غزة
غزة

قال فراس ياغي، خبير في الشئون الإسرائيلية، إن الذاكرة الإسرائيلية لازالت تذكر العبور الكبير بعام 1973، وتتذكر بطولة الجندي المصري، ولم يغب عن بالها وبال مراكز بحثها ويعلمون من هي مصر ومن جيشها.

 

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال يتحدث عن 7 أكتوبر ويقارنونه بحرب أكتوبر وأنهم لم يتعرضوا لهذه الهزة إلا في أكتوبر عام 1973، مؤكدًا أن الصراعات الداخلية بإسرائيل هي امتددا للانقسامات التي حدثت قبل 7 أكتوبر.

 

أهداف نتنياهو للحرب غير واقعية

وتابع، أن الشعارات التي رفعها نتنياهو وحكومته ومجلس الحرب من القضاء على حماس، وإعادة المحتجزين كل الأهداف التي أعلنت غير واقعية وغير قابلة للتحقيق مطلقا وهو ما يعترفون به الآن على العكس حماس ازدادت قوة بين الجماهير العربية والإسلامية ككل وإسرائيل تقول الآن أنهم يغرقون في رمال غزة.

الشئون الإسرائيلية إسرائيل الحرب رمال غزة العبور الكبير

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