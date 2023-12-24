السفير حسين هريدي لـ"إكسترا نيوز": إسرائيل لم تحرز أي انتصار في غزة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل لم تحرز أي إنتصار في غزة، ونحن على قرابة الثلاث شهور من الحرب على قطاع غزة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن مصر تسعى منذ الأزمة للوصول لحل ووقف دائم لإطلاق النار، من خلال تصريحات الخارجية المصرية، والعمل مع الدول على الضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ هذا القرار الإنساني.

وأشار "هريدي"، أن جهود مصر مكثفة من أجل إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرًا أن مصر معنية بسرعة التواصل لوقف إطلاق النار الفوري والمستدام، مع زيادة نسبة المساعدات الإنسانية للقطاع.

ونوه مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر ساهمت في تغير موقف المجتمع الدولي، بل وأعاد القضية الفلسطينية إلي صدارة الأجندة الدولية والعربية.