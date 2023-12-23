أيمن الرقب: من المحتمل أن تكون هناك هدنة قد تصل إلى شهر فى غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، ما هي إلا محاولات ولم نصل إلى لحظة حاسمة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" والمذاع على فضائية المحور، إلى أنه من المحتمل أن تكون هناك هدنة قد تصل إلى شهر، من أجل التقاط الأنفاس.

وأضاف الرقب، أن الطرفين المصري والقطري، يبحثان ويعملان بشكل قوي من أجل وقف إطلاق النار في غزة، ومن المحتمل أن تكلل مجهوداتهم بالنجاح قريبًا.

ونوه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، بأن إدراج المقاومة الفلسطينية اسم مروان البرغوثي لقائمة المفرج عنهم، هو رمزية مهمة للمقاومة الفلسطينية والنضال ضد الاحتلال.