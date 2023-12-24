متحدث الصحة: قانون المنشآت الطبية حل لمشكلة التراخيص (فيديو)

أكد د.حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مشروع قانون المنشآت الطبية يهدف إلى تنظيم التراخيص الطبية والصحية، وفقا لمتطلبات النقابات المهنية والقطاع الخاص.

قال عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" على "CBC" إن القانون جاء نتيجة لنقاشات استمرت عامًا كاملًا مع مختلف الأطراف المعنية بالمهنة الطبية والصحية، سواء على المستوى النقابي أو المؤسسي، وأنه يحل مشكلة التراخيص التي كانت موجودة منذ الخمسينات.

أشار إلى أن الوزارة مستعدة لاستقبال أي ملاحظات أو اقتراحات على القانون، شريطة أن تكون مكتوبة بوضوح ومرسلة للوزارة، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو خدمة الصالح العام للأطباء والمواطنين ومقدمي الخدمة الصحية.