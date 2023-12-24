تفاصيل اجتماع رئيس "القابضة للتشييد والتعمير" لاعتماد ميزانية "حسن علام"

شهد الدكتور هانى سليمان رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، اليوم الأحد، فعاليات اجتماع طارئ لمجلس إدارة شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام) لمناقشة ميزانية الشركة 30 -6-2023، حيث أشار لأهمية عودة الوضع الطبيعي للشركة التي كانت من الشركات الرائدة في مجال المقاولات على مستوى الدولة ولا سيما أن الشركة القابضة تسعى جاهدة لتحقيق ذلك.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى افتتحه المهندس اللواء إيهاب حسن، رئيس مجلس الإدارة غير متفرغ، بمشاركة العضو المنتدب التنفيذي المهندس أحمد المحمودى، ومديري الأفرع والمديرين الماليين بالشركة، حيث واجه الفروع التي حققت خسائر مشددا على ضرورة وحتمية تحسين الموقف المالي،والعمل بجدية لتحقيق ذلك.



وخلال الاجتماع ناقش المهندس أحمد المحمودي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الموقف المالى والأسباب التي أدت لذلك بكل موضوعية وشفافية وكيفية إدراك ومعالجة الموقف المالي الصعب الحالي للشركة والوصول بالشركة إلى بر الأمان.



من جانبه أثنى الدكتور هانى سليمان، خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس، على الحلول وطرق المعالجة للأسباب الرئيسية التي أدت إلى معالجة الوضع المالي الخطير للشركة، مشددا على عودة الشركة لمكانتها الريادية في مجال المقاولات.

واختتمت الجلسة بموافقه المجلس على الميزانية المالية للشركة 30-6-2023.