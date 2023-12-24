محافظ السويس يهنئ الآباء الفرنسيسكان بعيد الميلاد (فيديو)

بتكليف محافظ السويس

كلف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة تقديم التهنئة للأخوة الأقباط بالكنيسة اللاتينية بالسويس.

شارك في الزيارة اللواء وليد نصار ممثلاً عن قائد الجيش الثالث الميداني والدكتور عز الدين حسين والدكتور شريف فهمي نواب رئيس جامعة السويس والعميد عبد العزيز مأمون مساعد قائد الجيش الثالث الميداني والعقيد احمد سمير نائب المستشار العسكري لمحافظة السويس والنائب سيد الكرماوي عضو مجلس النواب والشيخ ماجد راضي مدير مدير الأوقاف والدكتور مؤمن الهواري رئيس الادارة المركزية للمنطقة الازهرية والمجلس القومي للمرأة والقيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء ومديري المديريات.

واستقبل الأب جوزيف راعي كنيسة العذراء للرهبان الفرنسيسكان نائب محافظ السويس د.عبد الله رمضان ومرافق ورحب بهم.