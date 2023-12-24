الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس الأساقفة مصليًا لمصر: "نصلي أن يمنح الله بلادنا سلامًا وبركات"

جريدة الدستور

صلى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية لأجل مصر في قداس عيد الميلاد المجيد قائلًا: نصلي أن يمنحنا الله سلامًا وبركة.

 

وهنأ رئيس الأساقفة الشعب بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات  لفترة رئاسية جديدة.

 

وتابع في عظة القداس: أقدم شكر خاص لكل رجال الشرطة الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لنحتفل بعيد الميلاد.

 

وردد رئيس الأساقفة: نصلي لأجل مصر فنحن  نعيش بناء مشروعات عملاقة فالدولة تعيش نهضة هائلة على جميع الأصعدة فلنرفع صلواتنا للسماء من أجل ذلك ولأجل أن نبقى آمنين وسط ظروف العالم من حولنا.

 

وأعرب رئيس الأساقفة عن شكره للرئيس السيسي وللحكومة المصرية التي تقود طفرة في الرخاء وتبني إنجازات ضخمة.

 

وقدم رئيس الأساقفة الشكر لكلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أوفد أحمد رضا أمين رئاسة الجمهورية  ممثلًا عنه، فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف والذي أوفدالدكتور محمد أبو زيد الأمير  نائب رئيس جامعة الأزهر والمنسق العام لبيت العائلة المصرية مندوبًا عن فضيلته، قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والذي أناب عن قداسته كلًا من  جناب القمص سرجيوس وكيل عام بطرياركية الأقباط الأرثوذكس، الدكتور جرجس صالح الأمين الشرفي لمجلس كنائس الشرق الأوسط، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والذي أوفد عن فضيلته الدكتور عمرو الورداني، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والذي أوفد كلا من الدكتور مصطفى بهجت مدير أوقاف الزمالك والشيخ رزق شاهين إمام مسجد الرحمن بالزمالك نيابة عن فضيلته، الدكتور أندريا زكي رئيس الطائفه الإنجيلية، المطران توماس أسقف الجيزة وبني سويف والفيوم للأقباط الكاثوليك.

 

كما شكر السفير جارث بيلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والسفير دومينيك جوه سفير سنغافورا، السفير اكسيل ويبينهورست سفير أستراليا، الوزير اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومعاونيه والذي أناب عن السيد محمد عثمان الإمام رئيس حي غرب القاهرة، السيد محمد عثمان الإمام رئيس حي غرب القاهرة، اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة وأيضا رجال الأمن الوطني والشرطة، المهندس أمير إلهامي، مدير دار الكتاب المقدس وكل العاملين بالدار وافاد كل من الأستاذ رائد بديع والأستاذ أشرف نسيم، وسائل الاعلام المقروءه والمسموعة والمرئية ونخص بالشكر الصحافة ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية والتلفزيون المصري، الأحزاب السياسية ومنهم  الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، الدكتور أحمد حجاج أمين حزب مستقبل وطن، جلال الهريدي حزب حماة وطن، حزب الغد، السيد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، الدكتور رامى محمد كامل أستاذ ورئيس قسم الآداب بكلية تربية موسيقية جامعة حلوان.

الأساقفة السيسي نائب رئيس قداسة البابا الأزهر الشريف رئاسة الجمهورية

مواد متعلقة

رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية: نحتفل بميلاد المسيح ونصلي لسلام الفلسطينيين

رئيس الأسقفية يدعو المؤمنين لصلاة الاستعداد ضمن طقوس قداس الميلاد

أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد الميلاد

"الأسقفية" توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنًا للصم بقداس العيد

كاتدرائية جميع القديسين بالكنيسة الأسقفية تتزين احتفالًا بعيد الميلاد المجيد

استعدادا لانطلاق قداس عيد الميلاد.. تشديدات أمنية في محيط كاتدرائية جميع القديسين الإنجليكانية بالزمالك

المطران سامي فوزي: رسالة عيد الميلاد المجيد هى السلام

"المجد لله فى الأعالى".. انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد فى الكنائس اليوم

الأكثر قراءة

"حماس": قضينا على 48 جنديا إسرائيليًا خلال الأيام الـ4 الماضية

النائب العام ينعى وكيل النيابة العامة محمد حمدي مرسي

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

3 نصائح للحد من تضييع وقت الأطفال في الشاشات والهواتف المحمولة

تحديث جديد.. سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في السوق المصرية

مقررو «المحور السياسى» بالحوار الوطنى يتحدثون لـ«الدستور» عن ملفات العمل المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلي.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خط أحمر مصرى.. هل تدرك إسرائيل خطورة التحرك عبر محور فيلادلفيا؟

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين