الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل وفدًا من مقاطعة سيتشوان الصينية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستقبل وفدًا من مقاطعة سيتشوان الصينية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، وفدًا من مقاطعة سيتشوان الصينية برئاسة جين هوى القنصل الثاني للصين بالإسكندرية، وهو يون نائب حاكم الحكومة الشعبية لمقاطعة سيتشوان.

خلال اللقاء، رحب الشريف بالوفد الصيني على أرض الإسكندرية، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين، والحرص الشديد على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، خصوصًا في المجال التجاري والسياحي، مشيرًا إلى الأهمية الحضارية والتاريخية والتراثية لمدينة الإسكندرية.

وتأتي هذه الزيارة لتفعيل اتفاقية التعاون التي تم توقيعها في سيتشوان أثناء زيارة محافظ الإسكندرية للمقاطعة، والتي زار خلالها العديد من المشروعات والشركات الكبرى، وأبدى اهتمامه بفتح آفاق التعاون للاستثمار في العديد من المشروعات.

IMG-20231224-WA0068
IMG-20231224-WA0068
IMG-20231224-WA0069
IMG-20231224-WA0069
IMG-20231224-WA0070
IMG-20231224-WA0070
محافظ الإسكندرية مقاطعة سيتشوان الصينية الوفد الصيني العلاقات الثنائية إتفاقية التعاون

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية: تواجد ميدانى لجميع الأجهزة التنفيذية وغرفة عمليات للتعامل مع الطقس السيئ

محافظ الإسكندرية يُسلم 55 منزلًا لأهالى قرية فلسطين بعد الانتهاء من تطويرها

محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات المجلس الاستشارى للصناعات لكلية الهندسة بالأكاديمية العربية

الأكثر قراءة

"حماس": قضينا على 48 جنديا إسرائيليًا خلال الأيام الـ4 الماضية

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

النائب العام ينعى وكيل النيابة العامة محمد حمدي مرسي

3 نصائح للحد من تضييع وقت الأطفال في الشاشات والهواتف المحمولة

تحديث جديد.. سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في السوق المصرية

مقررو «المحور السياسى» بالحوار الوطنى يتحدثون لـ«الدستور» عن ملفات العمل المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلي.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خط أحمر مصرى.. هل تدرك إسرائيل خطورة التحرك عبر محور فيلادلفيا؟

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين