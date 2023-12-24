الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية تعلن عن وظائف جديدة للعاملين فى الجهاز الإداري للدولة

الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن حاجتها لاستقطاب الكوادر الإدارية المتميزة عن طريق الندب أو الإعارة من العاملين فى الجهاز الإداري للدولة للعمل فى عدد من الوظائف الإدارية.

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وقالت الهيئة إن الوظائف المطلوبة تشمل؛ “مسئول سجلات طبية- فني سجلات طبية- رئيس قسم السجلات الطبية" للعمل فى بمنشئات الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع (جنوب سيناء-السويس- أسوان).

الشروط المطلوبة للإلتحاق بوظائف الهيئة 

وحددت هيئة الرعاية الصحية عددًا من الشروط للإلتحاق بالوظائف المطلوبة وتشمل:
- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال مناسب.
- خبرة فى الوظيفة المتقدم إليها.
- أن يكون حاصلا على امتياز فى التقارير السنوية آخر عامين مع عدم وجود أية جزاءات.
- التمتع بالمهارات القيادية والإشرافية والقدرة على التواصل الفعال.

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وقالت إن الأوراق المطلوب تقديمها تشمل؛ شهادة المؤهل، سيرة ذاتية، بيان حالة حديث موضحا به الجزاءات، شهادات الدراسات العليا الحاصل عليها، لافته إلى أنه يتم اختيار المرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير لإجراء المقابلات الشخصية طبقا لمتطلبات شغل الوظيفة.

دورة الإيرادات RCM

وكان الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، قد عقد اجتماعًا لمتابعة سير العمل بإدارة دورة الإيرادات RCM التابعة للهيئة بالمقر الرئيسي وما يماثلها بالفروع في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة.

واطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على مخرجات ونتائج العمل بإدارة دورة الإيرادات بالمقر الرئيسي للهيئة وما يماثلها في الفروع، مشيدًا بالجهود المتميزة للإدارة في أداء الأعمال المنوطة بها، وتطبيق نظم إدارة دورة الإيرادات في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات المذكورة بأعلى كفاءة ومهارة وجودة خلال فترة وجيزة من العمل.

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