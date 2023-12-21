الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية تعلن حاجتها لاستقطاب الكوادر الإدارية المتميزة بمحافظات التأمين الصحي الشامل

الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن حاجتها لاستقطاب الكوادر الإدارية المتميزة للعمل فى وظيفة مسئول الإدارة الفندقة بفروع الهيئة ومنشآتها الصحية بالمحافظات التابعة لها (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس، جنوب سيناء- الأقصر- أسوان)، وذلك عن طريق الندب أو الإعارة.

وحددت هيئة الرعاية الصحية الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة وتشمل…
1- أن يكون مؤهل عالي مناسب يتوائم مع طبيعة العمل (يفضل بكالوريوس سياحة وفنادق أو بكالوريوس زراعة).
2- يفضل أن يكون حاصلا على دراسات عليا فى مجال الإدارة الفندقية.

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3-خبرة عملية فى المجا الوظيفي لا تقل عن 3 سنوات ويفضل في القطاع الصحي.
4- يتمتع بمهارات إشرافية وتحليلية.
5- مهارات لغوية وإتقان التعامل مع برامج مايكروسوفت أوفيس.
6- يفضل الحصول على دورات تدريبية فى المجال.
وقالت إن الأوراق المطلوبة للتقدم للوظيفية تشمل؛ سيرة ذاتية، بيان حالة حديث موضحا به الجزاءات، يتم اختيار السادة المرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير لإجراء المقابلات الشخصية طبقا لمتطلبات شغل الوظيفة.

تعزيز القطاع الصحي المصري

وفى سياق أخر، استقبل الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفد شركة أبڤي  AbbVie، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة، نيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان.

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تناول اللقاء، بحث آليات التعاون الإستراتيجية بين الجانبين، وكيفية الشراكة مع AbbVie بما يضمن تعزيز القطاع الصحي المصري بشكل عام وهيئة الرعاية الصحية بشكل خاص.

وخلال اللقاء تم التباحث حول عقد اتفاقية توأمة بين هيئة الرعاية الصحية وشركة أبڤي الطبية، فيما يخص علاج أمراض وأورام الدم، وأحدث البروتوكولات العلاجية العالمية في علاج أمراض الدم، بصفة عامة، وبما يدعم تناقل الخبرات، وتبادل المعرفة في مجال الأدوية البيولوجية.

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لرعاية الصحية الكوادر الإدارية الإسماعيلية الندب الاعارة

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