الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية ترحب بالتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن

اليمن
اليمن

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن ترحيب المملكة بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام باليمن.

 

وأكدت الخارجية السعودية في بيان، استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه، مضيفة: "ندعم حلا سياسيا ينتقل باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة تحقق تطلعات شعبه".

 

وتابع بيان الخارجية السعودية: "المملكة حريصة دائما على تشجيع الأطراف اليمنية على الحوار".

 

وكان  المبعوث الأممي لليمن هانز جروندبرج، أعلن أمس السبت، توصل أطراف النزاع في اليمن إلى اتفاق للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل وقفًا لإطلاق النار يشمل عموم البلاد، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، معربًا عن ترحيبه بتلك التدابير.

 

وقال جروندبرج، في بيان، إن ذلك الالتزام جاء بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في السعودية وسلطنة عُمان، بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكبير مفاوضي جماعة "الحوثي" محمد عبد السلام.

 

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