قصة وفاة وكيل نيابة فى حادث مؤلم بالفيوم

حادث مؤلم تعرض له وكيل نيابة بالفيوم، تسب في حزن أهالي المحافظة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا

بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميني باص، أمام مدخل مساكن مدينة دمو، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي.

أسفر الحادث عن مصرع راكب السيارة الملاكي، تبين أنه وكيل النائب العام بنيابة بندر الفيوم، ويدعى محمد حمدي عبد الله مرسي 30 عامًا، وكان متجهًا لعمله، وأصيب زميل له كان بصحبته بإصابات متفرقة، كما أصيب شخص آخر.. وإلى التفاصيل في هذا الفيديو: