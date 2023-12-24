محافظ بورسعيد يشهد صلاة عيد الميلاد للكنائس الغربية

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء الأحد، قداس عيد الميلاد للكنائس الغربية بكنيستي سانت أوجيني والقديس نيقولاس للروم الأرثوذكس، وذلك خلال جولته للتهنئة بالعيد.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بالكنائس الغربية، مؤكدًا وحدة أبناء مصر كنسيج وطني واحد، ومشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد.

وشدد على أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، كما أن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية في عهد الرئيس السيسي، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

كثفت مديرية أمن بورسعيد من تواجدها بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها من خلال دوريات ثابتة ومتحركة كما وضعت بوابات إلكترونية على بوابات الكنائس، فضلًا عن تواجد خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، في الوقت الذي فرضت إدارة المرور كردونًا أمنيًا بمحيط الكنائس لحظر تواجد أي سيارات.

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