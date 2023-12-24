الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس

نتنياهو
نتنياهو

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مصور اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية "تكثف" عملياتها داخل قطاع غزة، وستواصل القتال حتى تحقيق النصر على حركة حماس.  

وقال نتنياهو: "أيها المواطنون الإسرائيليون، إننا نكثف الحرب في قطاع غزة، وسنواصل القتال حتى النصر المطلق على حماس، هذه هي الطريقة الوحيدة لإعادة رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان ألا تشكل غزة بعد الآن تهديدًا لإسرائيل"، بحسب شبكة CNN الأمريكية. 

 

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وأضاف: "سيستغرق هذا وقتا لكننا متحدون، الجنود والشعب والحكومة، نحن متحدون ومصممون على القتال حتى النهاية".

وتحدث نتنياهو أيضا عن  الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا خلال العمليات العسكرية في غزة.

قال "إن للحرب ثمنًا باهظًا للغاية في حياة جنودنا الأبطال، وسنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على حياة جنودنا، ومع ذلك، هناك شيء واحد لن نفعله: لن نتوقف حتى نحقق ذلك النصر".

ويأتي بيان نتنياهو بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي إن الصراع “بحاجة إلى الانتقال إلى مرحلة أقل حدة”.

 

نتنياهو غزة حماس إسرائيل تل أبيب

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