الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتنياهو: الجيش يتحرك وفقًا للحسابات الإسرائيلية

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين ‏نتنياهو، اليوم الأحد، إن الجيش يتحرك وفقًا للحسابات الإسرائيلية، بحسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية". 

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بآلاف الأطنان من القنابل المتفجرة، التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم التاسع والسبعين على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للحسابات الإسرائيلية قوات الاحتلال الإسرائيلي العدو الصهيونى

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