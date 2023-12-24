الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحكومة الفلسطينية: نرحب بأى جهد تقوم به مصر وقطر من أجل وقف العدوان

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية "نرحب بأي جهد تقوم به مصر وقطر من أجل وقف العدوان، وحرصنا على فلسطين هو بذات مقدار حرصنا على كل الدول العربية".

أضاف أشتية، خلال لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإدارة الأمريكية ليست لديها أفق سياسي وتتحدث عن بعض القضايا الشكلية لتعويض ذلك، كما أن الولايات المتحدة تحاصر السلطة الفلسطينية ماليًا من خلال وقف المساعدات.

أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن إسرائيل تعمل على تدمير السلطة من خلال الحصار المالي واقتطاع المال منها، والمزارعون الفلسطينيون لم يتمكنوا من الوصول لبساتينهم؛ بسبب اعتداءات وإرهاب المستوطنين، مؤكدًا أنه من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه في ظل المواجهة المستمرة مع إسرائيل.

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