الحكومة الفلسطينية: نرحب بأى جهد تقوم به مصر وقطر من أجل وقف العدوان

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية "نرحب بأي جهد تقوم به مصر وقطر من أجل وقف العدوان، وحرصنا على فلسطين هو بذات مقدار حرصنا على كل الدول العربية".

أضاف أشتية، خلال لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإدارة الأمريكية ليست لديها أفق سياسي وتتحدث عن بعض القضايا الشكلية لتعويض ذلك، كما أن الولايات المتحدة تحاصر السلطة الفلسطينية ماليًا من خلال وقف المساعدات.

أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن إسرائيل تعمل على تدمير السلطة من خلال الحصار المالي واقتطاع المال منها، والمزارعون الفلسطينيون لم يتمكنوا من الوصول لبساتينهم؛ بسبب اعتداءات وإرهاب المستوطنين، مؤكدًا أنه من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه في ظل المواجهة المستمرة مع إسرائيل.