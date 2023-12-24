الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسالة جديدة من كولر إلى جماهير الأهلى قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مارسيل كولر
مارسيل كولر

بعث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، برسالة إلى جماهير القلعة الحمراء قبل مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري للأبطال.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء غدٍ الإثنين، ضمن منافسات كأس السوبر المصري المقامة بالإمارات.

وقال كولر في رسالة عبر فيديو على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: "رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي، نحن نقف الآن في ملعب فارغ، الملعب بدون جمهور يصبح ميتًا بلا روح ولا حياة".

وأضاف: "نحتاجكم غدًا ونحتاج وجودكم ودعمكم، أحب جمهور الأهلي جدًا وأعلم أنهم دائمًا ما يقدمون الدعم والمساندة لنا".

وأتم: "نحتاجكم في مباراة الغد بشكل غير عادي، جمهور الأهلي يجب أن يكون حاضرًا غدًا حتى ننتصر ونصعد إلى النهائي".

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الأهلي ينهي مرانه في أبوظبي استعدادًا لمباراة سيراميكا

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مرانه الجماعي مساء اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء غدٍ الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

انطلق المران بمحاضرة نظرية من جانب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، والذي تحدث خلالها عن أهمية مواجهة سيراميكا كليوباترا، وضرورة الفوز بها، بالإضافة لقيامه بشرح بعض الأمور الفنية من أجل تطبيقها خلال اللقاء.

كما شهد المران التركيز على الجانب البدني، وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، تحت إشراف مخطط الأحمال أندرياس إندويا.

وحرص الجهاز الفني على التركيز، خلال المران، على الجانب الخططي خلال تدريبات الكرة، بالإضافة لقيام مارسيل كولر بمنح اللاعبين تعليمات فنية من أجل تنفيذها خلال اللقاء، واختتم المران بتقسيمة قوية بمشاركة اللاعبين في ضوء التحضير للمباراة.

كما قام المدير الفني بعقد اجتماع مع معاونيه على هامش المران الختامي، للحديث عن بعض الأمور الفنية والتكتيكية التي تخص المباراة.
 

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