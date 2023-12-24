الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحويلة مرورية بطول 1800 م بطريق الضبعة بتقاطع مشروع قطار الطريق السريع

جريدة الدستور

ناشدت الهيئة العامة للطرق والكبارى والإدارة العامة للمرور مستخدمى طريق القاهرة / الضبعة بتوخى الحذر والتزام السرعة المقررة وقواعد المرور بمناطق التحويلات المرورية، حيث تم تشغيل التحويلة الأسفلتية بإتجاه القاهرة / الضبعة عند مشروع كبارى القطار السريع بتقاطع محور الضبعة.

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حيث تم تشغيل تحويلة كوبرى الضبعة تحت إشراف إدارة مرور الجيزة وقيادة طريق الضبعة اتجاه القاهرة / الضبعة - ليكتمل تحويل الطريق بالجهتين على مسار التحويلة الأسفلتية التى انشأتها شركة النيل العامة للإنشاء والطرق - تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى - لمسار الطريق اثناء العمل فى انشاء كوبرى القطار السريع بتقاطع محور الضبعة - وذلك بعد نزلة الطريق الصحراوى بحوالى ٧ كم.

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يميل الطريق إلى اليسار قليلا من التجاه القاهرة / الضبعة، ويستمر بطول ١،٨٠٠ كم ثم يعود يمينا لمسار الطريق الطبيعى بعد نهاية منطقة العمل، ومن اتجاه الضبعة القاهرة يسير ناحية اليمين قبل تقاطع الإسكندرية الصحراوى بحوالى ٨،٨٠٠ كم ويستمر لمسافة ١،٨٠٠ م تقريبا ثم يعود الطريق يسارا الى مساره الطبيعى بعد انتهاء منطقة العمل بمشروع كبارى الطريق السريع بتقاطع محور الضبعة.

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ويذكر أن عرض التحويلة الأسفلتية يبلغ ٣ حارة مرورية لكل اتجاه بعرض ٩ م، بإجمالى عرض أسفلتى ١٨ م، وقد تم إنشاء هذه التحويلة المرورية بهدف إنشاء كبارى السيارات الخاصة بمشروع القطار الكهربائى السريع ( العين السخنة / العلمين / مطروح ) بتقاطع مسار المشروع مع محور الضبعة، وتنفذ المشروع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق، إحدى شركات القابضة للطرق والكبارى، التابعة لوزارة النقل.

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