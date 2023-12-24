رئيس وزراء فلسطين: السلطة تنفق 1.7 مليار دولار سنويًا فى غزة (فيديو)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن حكومة نتنياهو تريد تدمير إمكانية قيام دولة فلسطين، كما أن الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم على عزل قطاع غزة من خلال تكريس الانتقام.

أضاف أشتية، خلال لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاستراتيجية الإسرائيلية تتضمن أيضا دفع قطاع غزة تجاه مصر وإخراجه من الجغرافية الفلسطينية، مؤكدًا أن هناك عدة حروب تشن علي الفلسطينيين في الضفة الغربية ضد الأرض والإنسان والهوية والأموال.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، أن السلطة تنفق 1.7 مليار دولار سنويًا في قطاع غزة لأنه جزء لا يتجزأ من فلسطين، كما أن إسرائيل تستخدم المال من أجل عزل غزة عن الضفة الغربية، ويجرى إعادة احتلال الضفة الغربية كاملة بشكل مواز مع العدوان على غزة.