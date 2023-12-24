الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وئام عثمان لـ"إكسترا نيوز": من الصعب الوصول لهدنة جديدة فى قطاع غزة بالوقت الحالى

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

قالت الدكتورة وئام عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، أن مصر ساهمت بجهد كبير لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في حرب غزة.

وأضافت رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر قدمت آلاف الأطنان من المساعدات، فضلًا عن المساعي التي اتجهت لها القيادة المصرية لحل القضية الفلسطينية.

أشارت "عثمان"، إلى أن من الصعب الوصول لهدنة جديدة، بسبب التجاوزات للكيان المحتل، مشيرة إلى أن المقاومة الفلسطينية تلوح بضرورة خروج عدد من العناصر العسكرية للمقاومة، وهذا ما يجعل قادة الحرب في إسرائيل يتهربون من الهدنة.

ونوهت "عثمان"، أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار مستمرة، ولكن إسرائيل لديها خطط تسعى لتنفيذها، ولعل أشهرها الإبادة والتهجير القسري لشعب القطاع.

وئام عثمان اكسترا نيوز قطاع غزة غزة الدكتورة وئام عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد

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