الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة والهيئة العامة للرقابة المال

وقع صباح اليوم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة برتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية - الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في ج م ع - بموجبه يتم إنشاء قسم قضائي للهيئة بالصندوق وفقًا لما تم الاتفاق عليه بالبروتوكول.

حضر حفل التوقيع د.محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، ود.علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وسماء أنور محمد الصادق رئيسة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.

ومن هيئة قضايا الدولة حضر نواب رئيس الهيئة: المستشار هاني محمد على، رئيس المكتب الفني، المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة، المستشار ياسر البدري عضو المكتب الفني، المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد، صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة برتوكول تعاون الهيئة العامة للرقابة المالية رئيس هيئة الرقابة المالية رئيس الاتحاد المصري للتأمي المستشار هاني محمد على

الأكثر قراءة

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

تجربة استثنائية.. كيف قضت الدولة المصرية على العشوائيات فى 9 سنوات؟

هل يزيد التدخين السلبى من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

تحديث جديد.. سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في السوق المصرية

حقيقة تبكير موعد صرف معاشات يناير 2024 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خط أحمر مصرى.. هل تدرك إسرائيل خطورة التحرك عبر محور فيلادلفيا؟

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين