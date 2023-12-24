بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية

وقع صباح اليوم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة برتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية - الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في ج م ع - بموجبه يتم إنشاء قسم قضائي للهيئة بالصندوق وفقًا لما تم الاتفاق عليه بالبروتوكول.

حضر حفل التوقيع د.محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، ود.علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وسماء أنور محمد الصادق رئيسة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.

ومن هيئة قضايا الدولة حضر نواب رئيس الهيئة: المستشار هاني محمد على، رئيس المكتب الفني، المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة، المستشار ياسر البدري عضو المكتب الفني، المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد، صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.