قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية

تقدم المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، بأرق وخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ثقة الشعب المصري العظيم وفوزه في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة، وذلك بنسبة حضور وتصويت غير مسبوقة، بما يدل على ثقة الشعب في قيادته الحكيمة.

وتابع: سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد في قيادة مصر لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لمصرنا الحبيبة، خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر.

واستكمل: ونعاهد الله تعالى والوطن على الاستمرار في بذل الجهد والعطاء المخلص في تحقيق العدالة والدفاع عن مقدرات الدولة ضد كل من تسول له نفسه الاستيلاء على الحق والمال العام، فسر على بركة الله، حفظكم الله الرئيس وسدد على طريق الحق والخير والعدل خطاكم، وحفظكم وحفظ مصر من كل سوء، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.