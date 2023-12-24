الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز ينهي استعداداته لموقعة فيوتشر في كأس السوبر بالامارات

بيراميدز
بيراميدز

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته اليوم، استعدادا لخوض مباراة فيوتشر في إطار لقاءات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال في شكلها الجديد.

وأقيم المران على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في مدينة أبوظبي، واستمر لمدة ساعة واحدة، واشتمل على وحدات تدريبية خفيفة بهدف التعرف على أرضية الملعب.

ويواجه بيراميدز نظيره فيوتشر في الثالثة عصر الاثنين على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار الدور نصف النهائي من كأس السوبر المصري.

وواصل الثلاثي إسلام عيسى وأحمد الشناوي وإبراهيم عادل التدريبات التأهيلية على هامش المران في ظل تأكد الغياب عن لقاء فيوتشر بسبب عدم التماثل للشفاء من الإصابة.

من جانبه أكد  اليرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدزأن البطولة قصيرة وبها ٤ أندية تعتبر من الأفضل في الكرة المصرية، وبيراميدز يلعب كل مبارياته من أجل الفوز ويسعى للفوز على فيوتشر في اللقاء الأول، وهدفه تقديم كرة عالية ومميزة ويحقق الانتصار ويتأهل للنهائي.

أوضح المدير الفني أن البطولة عدد مبارياتها قليل وبالتالي في الإمكان تحقيق بطولة في وقت بسيط، وبيراميدز يسعى لأن يبذل مجهودا مضاعفا خاصة وأن فيوتشر فريق متميز ولاعبين أقوياء والمواجهة دائما بين الفريقين بها إثارة كبيرة، وبيراميدز وصل إلى أبوظبي وهدفه الفوز في اللقاء الأول ثم بعدها يكون التركيز على اللقاء الثاني، والفريق تركيزه منصب بالكامل على مواجهة فيوتشر المهمة.

باتشيكو أشار إلى أن بيراميدز قدم كرة قوية للغاية في جميع اللقاءات سواء محليا أو قاريا ولكن النتائج لم تكن أفضل شيء وكرة القدم تحمل بشكل مستمر العديد من النتائج المختلفة، وبيراميدز لعب آخر مباريات نهائية في كأس مصر والسوبر المصري ويسعى لأن يتوج باللقب، ومطالبا الحكام بأن يقدموا الصورة المميزة لكرة القدم المصرية في دولة الإمارات مثلما ستسعى الفرق الأربعة لأن تقدم أفضل ما لديها في البطولة.

فريق نادي بيراميدز فيوتشر كأس السوبر المصر كأس السوبر المصري طولة كأس السوبر المصري بيراميدز

الأكثر قراءة

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

تجربة استثنائية.. كيف قضت الدولة المصرية على العشوائيات فى 9 سنوات؟

عاجل.. توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

الأهلى يعلن عن راع جديد قبل المشاركة فى السوبر المصرى للأبطال

هل يزيد التدخين السلبى من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

لفتة إيرانية مُقدَّرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة