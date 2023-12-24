بيراميدز ينهي استعداداته لموقعة فيوتشر في كأس السوبر بالامارات

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته اليوم، استعدادا لخوض مباراة فيوتشر في إطار لقاءات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال في شكلها الجديد.

وأقيم المران على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في مدينة أبوظبي، واستمر لمدة ساعة واحدة، واشتمل على وحدات تدريبية خفيفة بهدف التعرف على أرضية الملعب.

ويواجه بيراميدز نظيره فيوتشر في الثالثة عصر الاثنين على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار الدور نصف النهائي من كأس السوبر المصري.

وواصل الثلاثي إسلام عيسى وأحمد الشناوي وإبراهيم عادل التدريبات التأهيلية على هامش المران في ظل تأكد الغياب عن لقاء فيوتشر بسبب عدم التماثل للشفاء من الإصابة.

من جانبه أكد اليرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدزأن البطولة قصيرة وبها ٤ أندية تعتبر من الأفضل في الكرة المصرية، وبيراميدز يلعب كل مبارياته من أجل الفوز ويسعى للفوز على فيوتشر في اللقاء الأول، وهدفه تقديم كرة عالية ومميزة ويحقق الانتصار ويتأهل للنهائي.

أوضح المدير الفني أن البطولة عدد مبارياتها قليل وبالتالي في الإمكان تحقيق بطولة في وقت بسيط، وبيراميدز يسعى لأن يبذل مجهودا مضاعفا خاصة وأن فيوتشر فريق متميز ولاعبين أقوياء والمواجهة دائما بين الفريقين بها إثارة كبيرة، وبيراميدز وصل إلى أبوظبي وهدفه الفوز في اللقاء الأول ثم بعدها يكون التركيز على اللقاء الثاني، والفريق تركيزه منصب بالكامل على مواجهة فيوتشر المهمة.

باتشيكو أشار إلى أن بيراميدز قدم كرة قوية للغاية في جميع اللقاءات سواء محليا أو قاريا ولكن النتائج لم تكن أفضل شيء وكرة القدم تحمل بشكل مستمر العديد من النتائج المختلفة، وبيراميدز لعب آخر مباريات نهائية في كأس مصر والسوبر المصري ويسعى لأن يتوج باللقب، ومطالبا الحكام بأن يقدموا الصورة المميزة لكرة القدم المصرية في دولة الإمارات مثلما ستسعى الفرق الأربعة لأن تقدم أفضل ما لديها في البطولة.