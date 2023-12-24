صواريخ كوريا الشمالية تهدد أمريكا.. كيف تستعد واشنطن؟

قال ريموند باول، عقيد متقاعد بسلاح الجو الأمريكي، إن الولايات المتحدة، لديها خطوط دفاع مضادة لصواريخ كوريا الشمالية.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن كوريا الشمالية تختبر ثقتها في قدراتها النووية، ورئيس كوريا الشمالية كيم جون أون يعتقد أن لديه سلاح ردع وأن المجتمع الدولي ليس مستعدًا للانخراط في هذا العدوان.

ولفت إلى أن كوريا الشمالية واحدة من ٩ دول نووية، وإذا نظر العالم إلى كوريا الشمالية، سيستنتجوا أن الأسلحة النووية هيى الطريق لأمان أكثر، يمكن أن نرى تدهور الوضع، وزيادة الأسلحة النووية في العالم.