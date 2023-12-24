عمر عبدالعزيز يكشف موقفه من الزواج.. ويوجه نصيحة للرجال

قال الفنان عمرو عبدالعزيز، إن النكد يأتي من الرجل والمرأة، مؤكدًا أنهما شركاء في الحياة والنكد له العديد من الأسباب.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن من أهم أسباب النكد ضغط الحياة وعدم وجود إجازات والأولاد والمذاكرة، مشيرًا إلى أنه دائمًا ينصح الرجال بأنه يجب على الزوج أن يعطي زوجته يومًا إجازة في الأسبوع تخرج مع صديقاتها حتى يكون لديها طاقة لمواصلة عملها.

تفاصيل خطبته السابقة

وتابع، أنه لا يرفض مبدأ الزواج لأنه مسئولية كبيرة وأنه إذا تكن هذه الخطوة بإرادتك وتكون مقتدر ماديًا ونفسيًا حتى لا يصل الأمر بالانفصال لأن الزوجة ابنة ناس، مشيرًا إلى أنه سبق وخطب وأقام حفل ولكنهما نسيا قراءة الفاتحة ولم تكتمل الخطبة ملحمًا لإمكانية عودتهما من جديد.