الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالمنعم السيد: الدولة توفر مزايا وتحفيزات لتهيئة المناخ للقطاع الخاص

عبدالمنعم السيد
عبدالمنعم السيد

علق الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على اجتماع الرئيس السيسي بوزير المالية اليوم. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إن الدولة توفر مزايا وتحفيزات لتهيئة المناخ للقطاع الخاص.

وأضاف عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة والقيادة السياسية تعملان على تمكين القطاع الخاص لتكون له اليد العليا في الاستثمارات والتنمية.

وأشار عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن وضع مزايا وحزم تحفيزية للمستثمر شيء مهم جدًا، خاصة وأن الدول العربية الآن تتنافس حول جذب المستثمرين.

 

صالة التحرير عبدالمنعم السيد وزير المالية المناخ للقطاع الخاص القطاع الخاص

مواد متعلقة

الشيخ رمضان عبدالمعز: يجب أن تجل وتوقر هؤلاء الثلاثة

قصة السامرى الذى أضل بنى إسرائيل وجعلهم يعبدون العجل

استهداف 10 جنود إسرائيليين تحصنوا داخل منزل وسط غزة

"الاتصالات الفلسطينية": قطاع الاتصالات بغزة يشهد ممارسات وحشية من الكيان الصهيونى

البنك الزراعى: مبادرة "احلم" تستهدف كل القرى بقروض ميسرة بفائدة 5%

27 ألف شهيد.. آخر إحصائيات مجازر إسرائيل فى غزة

قصواء الخلالي: تهنئة الرئيس الإيراني للرئيس السيسي على ولاية رئاسية جديدة بادرة إيجابية

شعبة الأدوية: لا يوجد نقص فى الأدوية المؤثرة بالسوق

الأكثر قراءة

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

تجربة استثنائية.. كيف قضت الدولة المصرية على العشوائيات فى 9 سنوات؟

عاجل.. توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

الأهلى يعلن عن راع جديد قبل المشاركة فى السوبر المصرى للأبطال

هل يزيد التدخين السلبى من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

لفتة إيرانية مُقدَّرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة