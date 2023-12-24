عبدالمنعم السيد: الدولة توفر مزايا وتحفيزات لتهيئة المناخ للقطاع الخاص

علق الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على اجتماع الرئيس السيسي بوزير المالية اليوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إن الدولة توفر مزايا وتحفيزات لتهيئة المناخ للقطاع الخاص.

وأضاف عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة والقيادة السياسية تعملان على تمكين القطاع الخاص لتكون له اليد العليا في الاستثمارات والتنمية.

وأشار عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن وضع مزايا وحزم تحفيزية للمستثمر شيء مهم جدًا، خاصة وأن الدول العربية الآن تتنافس حول جذب المستثمرين.