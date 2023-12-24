الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"المهندسين" تكشف قائمة المعاهد الهندسية المعتمدة لقبول خريجيها

المهندس طارق النبراوي
المهندس طارق النبراوي

أعلنت نقابة المهندسين، عن أسماء المعاهد الهندسية المعتمدة التي سوف يتم قبول القيد من خريجيها.

 

يأتي ذلك في إطار حرص نقابة المهندسين على جودة التعليم الهندسي، ومساعيها للارتقاء بالمهنة، وبالإشارة لما اتخذته النقابة من قرارات في شأن ضوابط قيد خريجي المعاهد الهندسية.

وأوضحت النقابة، أن قائمة بأسماء المعاهد الهندسية، وردت للنقابة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهي المعاهد التي قدمت للنقابة المستندات الدالة على التقدم بطلب الحصول على الجودة لدى هيئة ضمان جودة التعليم، وكذا سداد رسوم الاعتماد، وعليه  سيتم قيد هذه المعاهد التي حصلت أو (تقدمت للحصول) على شهادة الجودة في نقابة المهندسين، مع منحها مهلة تنتهي في 29/02/2024 لرفع الملفات كاملة واستكمال متطلبات الهيئة.

 

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وشددت: نود التأكيد أنه بحلول تاريخ 29/02/2024، سيتم مراجعة موقف هذه المعاهد الهندسية، والمعاهد التي لن تقدم ملفاتها الكاملة المستوفاة والمقبولة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ووفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها الهيئة، سيتم استبعادها من قائمة المعاهد المسموح بقيد خريجيها في نقابة المهندسين.

 

وأكملت: بحلول تاريخ 31/12/2024 لن يتم قيد هذه المعاهد بنقابة المهندسين، إذا لم تحصل على شهادة الجودة وليس مجرد التقديم لها.

 

نقيب المهندسين يثمن قرار لجنة التعليم بمجلس النواب بإنشاء نقابة التكنولوجيين

 

ثمن المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، قرار لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالموافقة على إنشاء "نقابة التكنولوجيين"، وقبول مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار وتنظيم قانون "نقابة التكنولوجيين".

وقال النبراوي: "إن نقابة المهندسين ستدعم بشدة إنشاء نقابة للتكنولوجيين لتضم خريجي الكليات والمعاهد التكنولوجية، مؤكدًا أن هذا القرار يتوافق مع مقترح وتوصية نقابة المهندسين بإنشاء نقابة للتكنولوجيين، بجانب المطالبة والدعوة بأن يتم توجيه طلاب التعليم الفني لتنسيق قبول الكليات والمعاهد التكنولوجية الجديدة.

وشدد النبراوي على أهمية إنشاء نقابة للتكنولوجيين تجمع تحت مظلتها الخريجين الحاصلين على الشهادات التكنولوجية، والذي أصبح بدوره تخصصًا مهما وحيويا في قطاعات عديدة، في ظل توسع الدولة في إنشاء الجامعات التكنولوجية، كما يتماشى مع مساعي النقابة لإصلاح التعليم الهندسي.

يذكر أن نقيب المهندسين طارق النبراوي سبق أن قدم مقترحًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة إنشاء نقابة للتكنولوجيين.

يشار إلى أنه وفقًا لمشروع قانون إنشاء "نقابة التكنولوجيين"، سيتمتع بعضوية النقابة، الخريجيون الحاصلون على درجة البكالوريوس من كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي والجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، والشهادات المعادلة لها.

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