أكثر من 5 ملايين مصلٍّ وزائرٍ بالمسجد النبوى خلال أسبوع

استقبل المسجد النبوي خلال الفترة من 15 وحتى 21 ديسمبر الجاري أكثر من 5 ملايين و274 ألف مصل وزائر.

وأشارت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد النبوي- في تقرير لها اليوم الأحد وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس)- إلى تكثيف أعمالها مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات التي تعين الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر، موضحة أنها نظمت وسهلت دخول أكثر من 532 ألفًا و365 زائرًا للسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى 119 ألفًا و648 مصليًا بالروضة الشريفة.

وأوضحت الهيئة أن أكثر من 15 ألفًا و275 زائرًا استفادوا من المواقع المخصصة لكبار السن، إضافة إلى توزيع 31 ألفًا و296 هدية، إلى جانب استفادة أكثر من 92 ألفًا و702 زائر من خدمة الإرشاد المكاني، و12 ألفًا و445 من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و3 آلاف و644 مستفيدًا من خدمات المعارض، و99 ألفًا و916 مستفيدًا من خدمة التواصل باللغات، و11 ألفًا و848 مستفيدًا من خدمة المكتبات و61 ألفًا و899 مستفيدًا من خدمة التنقل، كما وزعت الهيئة 133 ألفًا و200 عبوة ماء زمزم، و92 ألفًا و954 وجبة إفطار صائم.