السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

إمام الحرم النبوى يَؤم المصلين فى صلاة الظهر اليوم بمسجد مصر

فضيلة الشيخ عبد الباري
فضيلة الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي

خلال مشاركته كضيف شرف في  المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم وجولته بدار القرآن الكريم ومسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة أشاد فضيلة الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام الحرم النبوي الشريف بمسجد مصر ودار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 من جانبه قدم  أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إمام الحرم النبوي فضيلة الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي لصلاة الظهر، حيث أمَّ المصلين والمشاركين في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، داعيًا لمصر وأهلها بكل خير.
 
وكان قد وجَّه محمود الشريف، نقيب الأشراف، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته المسابقة العالمية الـ 30 للقرآن الكريم، وتوجياته بأن تعقد بدار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال نقيب الأشراف، في تصريحات على هامش مشاركته في افتتاح المسابقة، اليوم السبت، بدار مصر للقرآن الكريم، بمركز مصر الثقافي الإسلامي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن رعاية الرئيس السيسي، للمسابقة وتوجيهاته برفع جوائز الفائزين، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بكتاب الله عز وجل وحفظته.

وأكد أن إقامة المسابقة العالمية على أرض مصر داخل دار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تُعد هدية مصر رسالة سلام للعالم أجمع، وتأكيد على أنها بلد القرآن والأمن والأمان، وأنها راعية لكتاب الله عز وجل ولحفظته.

وأشاد نقيب الأشراف بالجهود الدعوية والوطنية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واهتمامه بالقرآن الكريم وأهله، وبجهود الوزارة في خدمة القرآن الكريم وإنشائها للمدارس القرآنية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، وإطلاق أسماء أعلام القراء المصريين على المسابقة العالمية للقرآن.

المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بدار القرآن الكريم مسجد مصر بالعاصمة الإدارية

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