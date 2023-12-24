لتدعيم هجومه.. مانشستر سيتي ينافس تشيلسي على ضم الأرجنتيني كلاوديو إيشيفيري

يُخطط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لإبرام صفقة قوية مميزة، لتدعيم الجبهة الهجومية للفريق خلال الفترة المقبلة.

مانشستر سيتي ينافس تشيلسي على ضم موهبة ريفر بليت

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مانشستر سيتي أبدى رغبته في التعاقد مع الشاب الأرجنتيني كلاوديو إيشيفيري، لاعب ريفر بليت.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن كلاوديو إيشيفيري نجح في جذب أنظار كبار الأندية الأوروبية، التي أبدت رغبتها في الحصول على خدماته، على رأسها ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، بالإضافة إلى برشلونة الإسباني.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى تصريحات إيشيفيري التي أدلى بها في وقت سابق، قائلًا: "لن أجدد عقدي مع ريفر بليت، سألعب الـ6 أشهر أو السنة المقبلة وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

مانشستر يونايتد يخطط للحصول على خدمات كلاوديو إيشيفيري

وبناءً عليه، أوضحت الصحيفة، أن إدارة مانشستر سيتي تُخطط لتقديم عرض يبلغ قيمته 25 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات كلاوديو إيشيفيري.

بينما قد يبتعد نادي برشلونة من سباق التعاقد مع كلاوديو إيشيفيري؛ بسبب الأزمة المالية وقانون اللعب المالي النظيف الذي يُعاني منها الفريق الكتالوني طوال الفترة الماضية، رغم إعجاب المدرب تشافي بقدرات اللاعب في أرض الملعب.

ويُجيد الشاب الأرجنتيني، صاحب الـ18 عامًا، اللعب في مركز الهجوم، حيث قرر نادي ريفر بليت الاستثمار في اللاعب عندما كان عمره 11 عامًا فقط.

وتألق كلاوديو إيشيفيري بشكل كبير برفقة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم للشباب، وسجل 5 أهداف، بينها ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى البرازيل في الدور ربع النهائي من المسابقة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للموهبة الأرجنتينية كلاوديو إيشيفيري رفقة ريفر بليت في ديسمبر 2024، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 25 مليون يورو إلى 30 مليون يورو.

وكان فريق مانشستر سيتي قد توّج بلقب كأس العالم للأندية 2023 للمرة الأولى في تاريخه، ذلك بعد فوزه على فلومنينيسي برباعية نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت في السعودية.