وزير الزراعة يبحث مع نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية التعاون المشترك

استقبل، اليوم، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة "هو يون"، نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية والوفد المرافق له، وبحث معه آفاق التعاون المشترك.

التعاون الزراعي بين البلدين

ورحب القصير، خلال الاجتماع، بضيف مصر، مشيرًا إلى توافق الرؤى بين القيادة السياسية بالبلدين في القضايا الإقليمية والدولية، والسعي نحو تعزيز علاقات التعاون على كل الأصعدة وفي جميع المجالات وخاصة الزراعة، الأمر الذي انعكس جليًا في تبادل الزيارات بين الجانبين، حيث استقبلت القاهرة وزير الزراعة الصيني في أغسطس الماضي للتوقيع على خطة عمل للتعاون الزراعي بين البلدين للأعوام ٢٠٢٣- ٢٠٢٥، وتلاها زيارة نائب الإدارة العامة للجمارك الصينية في شهر سبتمبر، حيث تم التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بتصدير المانجو المصري إلى الصين.

كما أشار القصير إلى زيارته الأخيرة الى الصين للمشاركة فى المنتدى الصيني الإفريقي في نوفمبر الماضي بمقاطعة هاينان الصينية، والذي كان محور اهتمامه قضايا الأمن الغذائي وتأثيراتها، بالإضافة إلى تكليف وفد فني مصري بزيارة الصين، للمشاركة في المنتدي الدولي حول صحة التربة، لافتًا إلى عقد عدد من الاجتماعات الافتراضية بين الجانبين بغرض تفعيل التعاون الثنائي.

وأكد القصير أن التعاون الزراعي بين البلدين يشمل مجالات زراعة أصناف الأرز المقاوم للملوحة والجفاف، من خلال إنشاء مزرعة نموذجية لتجربة أصناف الأرز الصينية الأكثر ملاءمة للظروف المصرية، والتعاون في مجال البحوث التطبيقية ونظم الري الحديث والتنمية الريفية والإقراض الزراعي، في ضوء الخبرة الكبيرة لدي مقاطعة سيتشوان الصينية في هذا المجال.

كما أشار القصير إلى المشروعات التي يتم التباحث بشأنها بين الجانبين حاليًا، والتي من بينها إنشاء مركز التميز لإنتاج الأرز الهجين العالي الإنتاجية والمتحمل للجفاف والملوحة، فضلًا عن إقامة مركز بحثي تدريبي لمكافحة التصحر في مصر، لتقديم الخبرات الصينية لمصر ودول المنطقة العربية والإفريقية.

وأعرب القصير عن ترحيبه بالتعاون مع مقاطعة سيتشوان في تلك المجالات.

أما فيما يتعلق بمجال التبادل التجاري الزراعي، فقد أكد "القصير" على أهمية الارتقاء بميزان التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين.

من ناحيته، أعرب "هو يون"، نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية، عن سعادته بزيارة القاهرة وعلى توافق رؤياه مع رؤية وزير الزراعة المصري من حيث أهمية العمل على الارتقاء بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين وخاصة في مجال الزراعة، مشيرًا إلى ما تتمتع به مقاطعة سيتشوان من نمو اقتصادي وتجاري وزراعي كبير، والذي جاء نتيجة لكونها مقاطعة زراعية كبري بالصين، مؤكدًا على التطور الكبير الذي شهده قطاع الزراعة بالمقاطعة، نظرًا لاعتماد المقاطعة للتقنيات الزراعية الحديثة واهتمامها بمجال البحث العلمي من خلال جامعاتها ومعاهدها البحثية، متمنيًا أن تحقق زيارته لمصر زيادة في هذا التعاون وتدعيمًا لمبادرة الحزام والطريق.

وفي نهاية اللقاء، أكد الطرفان على تعزيز التجارة البينية في تبادل السلع الزراعية وزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي المصرى، في ضوء جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.

هذا وقد حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الزراعة، ومن الجانب الصيني رئيس أكاديمية البحوث الزراعية بمقاطعة سيتشوان ونائب مدير قطاع الزراعى هناك، وعدد من مسئولي السفارة الصينية بالقاهرة.