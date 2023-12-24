85 محضرًا خلال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المنيا

نظّمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات التي تقوم بها المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وذلك لإعادة الانضباط للشارع والتيسير على المواطنين وتحقيق السيولة المرورية، حيث أسفرت هذه الحملة عن ضبط وتحرير 85 مخالفة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي أن إدارة الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي نظمت حملة مكبرة لإزالة الإشغالات تحت إشراف محمد عبدالغني، ورضا مصطفى، وأسامة سيبويه، نوّاب رئيس المركز والمدينه اليوم الأحد، بعددٍ من شوارع المدينة، وذلك لعودة الانضباط بشوارع المدينة وتيسيرًا على المارّة، وإزالة التعديات على حرم الطريق للقضاء علي ظاهرتيّ الزحام والتكدس المروري بهذه الشوارع والتي تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات.

تحرير 85 محضرًا متنوعًا

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الحملة تمكنت من ضبط وتحرير 85 محضرًا متنوعًا ما بين ازالة إدارية،اشغال طريق، بائع متجول، ادارة منشأة بدون ترخيص، نظافة، يأتى ذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لرفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات لإزالة الاشغالات للحفاظ على السيولة المرورية وعودة الانضباط بشوارع المدينة، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي مستمرة فى تنظيم تلك الحملات للقضاء على كافة الاشغالات بشوارع المدينة، وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم دوريًا بكل شوارع أحياء المدينة والقري التابعة لها.

حملة لرفع الأشغالات بشوارع مدينة ملوي بالمنيا

حملة لرفع الأشغالات بشوارع مدينة ملوي بالمنيا