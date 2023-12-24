الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 7 فى انقلاب سيارة بطريق القاهرة المنصورة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة فى حادث سير على طريق ميت غمر المنصورة أمام مدينة أجا، بعد انقلاب سيارة ميكروباص كان يستقلونها، مما تسبب فى غلق الطريق لفترة حتى تم رفع السيارة وتسير حركة السير مرة أخرى.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب لسيارة ميكروباص بنزلة كوبرى أجا على طريق ميت غمر المنصورة.

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أسماء المصابين في الحادث

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، ورئيس مباحث مركز أجا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزى، وتبين إصابة كلا من نادر أحمد أبو المعالى 38 سنة ومحمد محمود الحنفى 38 سنة من البساتين مركز أجا، وإيناس أبو المعارف محمد 28 سنة من قرية البساتين مركز أجا، وروان السيد الجزار 20 سنة من قرية البانية مركز أجا، وكريم محمد عبد المقصود 30سنة من قرية كفر المندرة مركز أجا، وعبد الفتاح محمد 38 سنة من قرية شبراويش مركز أجا، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

طريق القاهرة المنصورة انقلاب سيارة حادث سير طريق ميت غمر المنصورة النجدة

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