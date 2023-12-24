إصابة سيدة ونجلها فى انقلاب توك توك بالعجوزة

أصيبت سيدة ونجلها بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب توك توك بمنطقة أرض اللواء في العجوزة.



كان تلقى بلاغًا بوقوع حادث مرورى فى منطقة أرض اللواء بدائرة قسم العجوزة بالجيزة، على الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب التوك توك، وإصابة سيدة ونجلها، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.