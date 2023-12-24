الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة سيدة ونجلها فى انقلاب توك توك بالعجوزة

انقلاب توك توك
انقلاب توك توك

أصيبت سيدة ونجلها بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب توك توك بمنطقة أرض اللواء في العجوزة.

كان تلقى بلاغًا بوقوع حادث مرورى فى منطقة أرض اللواء بدائرة قسم العجوزة بالجيزة، على الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب التوك توك، وإصابة سيدة ونجلها، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

العجوزة انقلاب توك توك حادث انقلاب

مواد متعلقة

تجديد حبس متهمين بقتل طالب فى العجوزة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال تعاملات اليوم الاحد

البصل بـ11 جنيهًا.. انخفاض أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم

تفاصيل صفقة وقف إطلاق النار فى غزة برعاية مصر

استدرجوه بإعلان وهمى لشراء سيارة.. ضبط 5 قتلوا موظفًا فى قنا

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد خطط إسرائيل للسيطرة عليه في غزة.. ما هو محور فيلادلفيا؟

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين

فشل الحرب وانهيار الاقتصاد وإفلاس الشركات.. تبعات حرب غزة تضرب الاحتلال